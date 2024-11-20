Минэнерго Узбекистана запустило приложение для поиска заправок, где всегда есть газ

Особенно это актуально в холодное время года, когда спрос на топливо растёт, а поиск подходящей заправки превращается в испытание. Чтобы решить эту проблему, Министерство энергетики запустило приложение Avto24. Новая разработка поможет водителям быстро находить ближайшие заправочные станции, сравнивать цены и планировать поездку.