Минэнерго Узбекистана запустило приложение для поиска заправок, где всегда есть газ

Особенно это актуально в холодное время года, когда спрос на топливо растёт, а поиск подходящей заправки превращается в испытание. Чтобы решить эту проблему, Министерство энергетики запустило приложение Avto24. Новая разработка поможет водителям быстро находить ближайшие заправочные станции, сравнивать цены и планировать поездку.
Как работает Avto24?
Приложение предоставляет пользователям подробную карту, на которой отображаются:
- Все ближайшие заправочные станции с топливом, включая сжатый и сжиженный газ.
- Текущие цены на топливо в режиме реального времени.
- Информация о наличии топлива и дополнительных услугах на заправке.
- Специальные зарядные станции для электромобилей.
Благодаря приложению, автомобилисты могут не только быстро находить нужные заправки, но и заранее оценивать, какая из них наиболее удобна и выгодна.
Где скачать?
Приложение уже доступно для бесплатного скачивания на платформах:
- Android.
- iOS.
Почему это важно?
Сезонные проблемы с топливом — больной вопрос для многих водителей в Узбекистане. С запуском Avto24 автомобилисты смогут экономить время и нервы, не теряя часы на поиски подходящей заправки.