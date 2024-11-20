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Минэнерго Узбекистана запустило приложение для поиска заправок, где всегда есть газ

Каждую осень и зиму многие водители сталкиваются с одной и той же проблемой: где найти заправку, где есть сжатый или сжиженный газ?

Особенно это актуально в холодное время года, когда спрос на топливо растёт, а поиск подходящей заправки превращается в испытание. Чтобы решить эту проблему, Министерство энергетики запустило приложение Avto24. Новая разработка поможет водителям быстро находить ближайшие заправочные станции, сравнивать цены и планировать поездку.

Как работает Avto24?

Приложение предоставляет пользователям подробную карту, на которой отображаются:

  • Все ближайшие заправочные станции с топливом, включая сжатый и сжиженный газ.
  • Текущие цены на топливо в режиме реального времени.
  • Информация о наличии топлива и дополнительных услугах на заправке.
  • Специальные зарядные станции для электромобилей.

Благодаря приложению, автомобилисты могут не только быстро находить нужные заправки, но и заранее оценивать, какая из них наиболее удобна и выгодна.

Где скачать?

Приложение уже доступно для бесплатного скачивания на платформах:

  • Android.
  • iOS.

Почему это важно?

Сезонные проблемы с топливом — больной вопрос для многих водителей в Узбекистане. С запуском Avto24 автомобилисты смогут экономить время и нервы, не теряя часы на поиски подходящей заправки.

топливо