Тариф на вывоз мусора в Волгоградской области поднимут с 1 декабря 2024

Так, с 1 декабря 2024 года тариф за вывоз мусора для городских жителей Волгоградской области хотят увеличить на 13,87 рубля. Плата за ТКО в многоквартирных домах вырастет до 116, 67 рубля в месяц с человека. Для частного сектора в городах прибавка будет в 13,68 рубля — до 114,98 рубля. Жители сельской местности будут отдавать за вывоз мусора 101,38 рубля или на 12,06 рубля больше. Тарифы утвердят уже сегодня.