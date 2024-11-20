Тариф на вывоз мусора в Волгоградской области поднимут с 1 декабря 2024

Тариф на вывоз мусора в Волгоградской области с 1 декабря 2024 года проиндексируют на 13%. Сегодня, 20 ноября, грядущее повышение платы за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) обсудили на расширенном заседании общественного совета при комитете тарифного регулирования региона.
Тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО планируют повысить с 1 декабря. До этого он не менялся для волгоградцев два года. Чиновники обещают учесть главные пожелания общественников — защитить людей от необоснованного роста стоимости и обеспечить качество вывоза мусора, с которым есть проблемы.
Так, с 1 декабря 2024 года тариф за вывоз мусора для городских жителей Волгоградской области хотят увеличить на 13,87 рубля. Плата за ТКО в многоквартирных домах вырастет до 116, 67 рубля в месяц с человека. Для частного сектора в городах прибавка будет в 13,68 рубля — до 114,98 рубля. Жители сельской местности будут отдавать за вывоз мусора 101,38 рубля или на 12,06 рубля больше. Тарифы утвердят уже сегодня.
— Тариф по-прежнему останется одним из самых низких в сравнении с соседними регионами, — уверяют власти.
По данным комитета по тарифам, в Астрахани сейчас за мусор платят 125,26 рубля, в Саратове — до 130,85 с человека, в Ростове-на-Дону — до 358,95 рубля.