Суд приостановил деятельность омского промобъекта

«Установлено, что ОПО “Площадка нефтебазы (склада, парка, комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов” не зарегистрирован в государственном реестре; отсутствует лицензия на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, а именно на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных объектов I, II, III классов, не обеспечена герметичность технологических систем», — приводятся в публикации основания для искового заявления в суд.