Суд приостановил деятельность омского промобъекта

Согласно заявлению надзорного органа, внимание на объект, связанный с деятельностью промышленного предприятия, обращается не впервые.
«Установлено, что ОПО “Площадка нефтебазы (склада, парка, комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов” не зарегистрирован в государственном реестре; отсутствует лицензия на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, а именно на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных объектов I, II, III классов, не обеспечена герметичность технологических систем», — приводятся в публикации основания для искового заявления в суд.
Исходя из этого заявления, можно сделать вывод, что названный объект фактически причислен к действующим нелегально, то есть в отсутствие правовых оснований и необходимой документации.
Озвучено, что выявленные нарушения подпадают под статью административного кодекса «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов». Альтернативой приостановлению деятельности на 90 суток выступает штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей.
Сообщение о принятии аналогичных мер появлялось также в июле 2024 года.
Упомянутое ООО «Памир» зарегистрировано в июле 2022 года по основному виду деятельности «Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами». Учредителем выступает Павел Максимов, позиция которого в связи с выявленными нарушениями в официальной публикации не фигурирует.