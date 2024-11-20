На «Черную пятницу» автокомпании и дилеры пообещали скидки до 700 тыс. рублей

Так, группа компаний «Автодом» сообщила, что ноябрьские акции от дилерских центров уже в самом разгаре — клиентам стали доступны эксклюзивные предложения на покупку различных автомобилей, а также аксессуаров и услуг. Например, «Exeed Автодом Таганка» ~при покупке премиального кроссовера Exeed LX от 2,3 млн рублей дарит комплект зимних шин и каско~ до 30 ноября, рассказали в пресс-службе дилерского холдинга.