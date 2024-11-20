Мэрия Новосибирска хочет взять кредит на 1,1 миллиарда рублей для погашения долгов

Департамент финансов и налоговой политики мэрии разместил объявления на проведение торгов по заключению контрактов на предоставление услуг по кредитованию. Муниципальные власти планируют открыть две кредитные линии на сумму 400 миллионов рублей каждая. Начальная стоимость одного контракта в данном случае составит почти 176 миллионов.