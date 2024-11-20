Мэрия Новосибирска хочет взять кредит на 1,1 миллиарда рублей для погашения долгов

Новосибирские власти планируют открыть кредитные линии на общую сумму 1,1 миллиарда рублей для расчетов по текущим долговым обязательствам и погашения дефицита бюджета.
Департамент финансов и налоговой политики мэрии разместил объявления на проведение торгов по заключению контрактов на предоставление услуг по кредитованию. Муниципальные власти планируют открыть две кредитные линии на сумму 400 миллионов рублей каждая. Начальная стоимость одного контракта в данном случае составит почти 176 миллионов.
Еще один кредит в размере 300 миллионов рублей заказчик оценил в 132 миллиона. Все три возобновляемых кредитных линии должны действовать на протяжении 730 дней с момента оформления.
В описании объектов закупок указано, что средства будут использованы на финансирование дефицита бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств города. Итоги торгов будут подведены 27 ноября.
Власти Новосибирска не в первый раз обращаются за заемными средствами, ровно год назад мэрия по итогам аукциона открыла кредитную линию на сумму 500 миллионов рублей в ПАО «Промсвязьбанк».
Иван ЛУДНОВ.