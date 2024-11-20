Премьер Головченко высказался о быстро растущих зарплатах белорусов

В правительстве сказали о том, что заработная плата белорусов растет очень быстро, передает телеграм-канал «Правительство Беларуси».
Об этом сказал премьер-министр Роман Головченко на заседании Совмина 20 ноября, где рассматривались итоги социально-экономического развития Беларуси за девять месяцев 2024 года. Глава Совмина, в целом, положительно оценил ситуацию в белорусской экономике.
— Ситуация в экономике стабильная, управляемая, и есть все шансы закончить год в плановых параметрах, — прокомментировал он.
При этом премьер обратил внимание на довольно быстрый рост доходов белорусов.
— Реальные располагаемые доходы населения растут быстрее, чем планировали, — заметил Головченко.
Также председатель правительства указал на то, что средняя зарплата по стране достигла 2,2 тысячи белорусских рублей. А в реальном выражении рост составил 13%. Еще Головченко заметил, что у белорусов и пенсии стали больше на 9,7%. В итоге в январе-сентябре средний размер белорусских пенсий составил 803 белрубля.
Кроме того, и значительно выше прогнозного параметра темпы роста инвестиций, составляющие 107,6%.
Известно, что базовая величина повысится до 42 рублей в Беларуси с 1 января 2025 года.
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