Премьер Головченко высказался о быстро растущих зарплатах белорусов

Также председатель правительства указал на то, что средняя зарплата по стране достигла 2,2 тысячи белорусских рублей. А в реальном выражении рост составил 13%. Еще Головченко заметил, что у белорусов и пенсии стали больше на 9,7%. В итоге в январе-сентябре средний размер белорусских пенсий составил 803 белрубля.