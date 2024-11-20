В аэропорту Ташкента началась реконструкция зала прилёта

Что изменится?
Согласно проекту, площадь терминала прилёта увеличится на 2500 кв. м за счёт выдвижения фасада здания вперёд. Сейчас зал прилёта занимает 5300 кв. м. После расширения пассажиры получат более комфортные условия благодаря следующим улучшениям:
- Установка двух дополнительных багажных каруселей.
- Создание просторной зоны для встречающих внутри терминала.
- Временные изменения для пассажиров.
На время строительных работ выход влево от терминала будет перекрыт, и пассажиры смогут покидать здание через центральный выход. Для обеспечения безопасности в условиях реконструкции будет установлен временный навес. Зона для встречающих продолжит функционировать в обычном режиме.
Когда завершатся работы?
Реконструкцию зала прилёта планируется завершить к маю 2025 года. Затем начнётся заключительный этап работ, который предусматривает объединение терминалов вылета и прилёта. Это объединение позволит создать единый аэровокзальный комплекс с пропускной способностью до 2400 пассажиров в час.
Для чего это нужно?
Постоянно растущий пассажиропоток требует модернизации инфраструктуры. Расширение и обновление терминалов сделают пребывание пассажиров более комфортным и помогут справляться с увеличением нагрузки на аэропорт.