Трентон
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Ташкента началась реконструкция зала прилёта

В международном аэропорту «Ташкент» стартовал новый этап реконструкции, направленный на улучшение инфраструктуры и увеличение пропускной способности. На этой неделе начались работы по расширению зала прилёта.

Источник: Аэропорт Ташкент

Что изменится?

Согласно проекту, площадь терминала прилёта увеличится на 2500 кв. м за счёт выдвижения фасада здания вперёд. Сейчас зал прилёта занимает 5300 кв. м. После расширения пассажиры получат более комфортные условия благодаря следующим улучшениям:

  • Установка двух дополнительных багажных каруселей.
  • Создание просторной зоны для встречающих внутри терминала.
  • Временные изменения для пассажиров.

На время строительных работ выход влево от терминала будет перекрыт, и пассажиры смогут покидать здание через центральный выход. Для обеспечения безопасности в условиях реконструкции будет установлен временный навес. Зона для встречающих продолжит функционировать в обычном режиме.

Когда завершатся работы?

Реконструкцию зала прилёта планируется завершить к маю 2025 года. Затем начнётся заключительный этап работ, который предусматривает объединение терминалов вылета и прилёта. Это объединение позволит создать единый аэровокзальный комплекс с пропускной способностью до 2400 пассажиров в час.

Для чего это нужно?

Постоянно растущий пассажиропоток требует модернизации инфраструктуры. Расширение и обновление терминалов сделают пребывание пассажиров более комфортным и помогут справляться с увеличением нагрузки на аэропорт.