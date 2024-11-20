В Казахстане вырос спрос на ипотеку и снизилось потребкредитование

В четвертом квартале 2024 года банки ожидают незначительного увеличения спроса на потребительские займы под залог на фоне снижения ставок вознаграждения. По прочим розничным продуктам, по мнению банков, спрос сохранится на уровне третьего квартала. В то же время отдельные банки в последнем квартале года предполагают некоторое увеличение спроса на товарные кредиты и снижение спроса на кредит наличными.