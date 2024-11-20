В Беларуси меняется система регистрации недвижимого имущества

Проект предусматривает обязательную государственную регистрацию объектов недвижимости, принадлежащих физическим лицам, а также срок, когда за их регистрацией следует обратиться.



Кроме этого, предусмотрено, что регистрационные действия могут быть совершены не по месту нахождения объекта недвижимости. Сделка может быть удостоверена двумя и более регистраторами, а в регистр недвижимости необходимо вносить сведения о наличии земельного спора. В проекте закона были уточнены и требования, предъявляемые к регистратору.