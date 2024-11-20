В Узбекистане запустили приложение, позволяющее отслеживать расходы газа в онлайн режиме

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Мобильное приложение, позволяющее онлайн отслеживать потребление и расходы природного газа, запущено в тестовом режиме, сообщили в министерстве энергетики.
Ранее новое мобильное приложение «HET Billing Mobile» запустило АО «Территориальные электрические сети». Сообщается, что от потребителей поступили предложения по разработке аналогичного мобильного приложения по потреблению природного газа.
«Принимая во внимание подобные предложения, Минэнерго и АО “Худудгазтаъминот” запустили тестовое испытание мобильного приложения, позволяющего осуществлять онлайн-мониторинг потребления природного газа и расходов абонентов», — говорится в сообщении.
В настоящее время потребители могут бесплатно загрузить это приложение на устройства Android и iOS. Программное обеспечение мобильного приложения обновляется автоматически.
«Благодаря этому приложению потребители получат возможность напрямую контролировать потребление природного газа ежедневно и ежемесячно, в частности, производить оплату по газовым счетам, а потребители сжиженного газа получат возможность пополнять свои счета и просматривать список прикрепленных баллонов», — уточняется в сообщении.
После скачивания приложения подключиться к нему можно с помощью ввода соответствующего номера лицевого счета и услуги One ID, уточнили в ведомстве.