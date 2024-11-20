В Узбекистане запустили приложение, позволяющее отслеживать расходы газа в онлайн режиме

«Благодаря этому приложению потребители получат возможность напрямую контролировать потребление природного газа ежедневно и ежемесячно, в частности, производить оплату по газовым счетам, а потребители сжиженного газа получат возможность пополнять свои счета и просматривать список прикрепленных баллонов», — уточняется в сообщении.