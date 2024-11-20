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В Волгограде введен туристический налог от 100 рублей

Действовать он начнет с 1 января 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде с 1 января 2025 года начнет действовать туристический налог. В городе-герое установили минимальную ставку — 1% от цены проживания, но не менее 100 рублей. Формально платить налог будут отельеры, но расходы приезжающих посмотреть на Родину-мать туристов возрастут на сумму дополнительного сбора.

— Туристический налог будет полностью идти на развитие инфраструктуры Волгограда, — рассказали в гордуме.

Волгоград не будет единственным городом, где появится туристический налог. Это новшество коснется всей России. В соседнем Волжском налог также будет однопроцентным. Но это пока. Каждый год ставка будет расти и к 2029 году составит максимальные 5%. В Камышине сумма будет меняться от 0,25% до 0,5% стоимости номера.

По данным статистики, на сегодня в Волгограде работает 114 объектов размещения: гостиницы, хостелы, гостевые дома, турбазы. Налог с туристов будет целиком идти в бюджет Волгограда. Тратить деньги будут на дороги, парковки, благоустройство. Речь идет о десятках миллионов рублей.

Освободили от уплаты туристического налога в Волгограде Героев России и Советского Союза, Героев Труда, ветеранов боевых действий, участников СВО, жители блокадного Ленинграда и осажденного Сталинграда, инвалидов и другие категории льготников. В конце 2025 года депутаты подумают, кто еще не должен платить этот дополнительный сбор.

туризм и отдых