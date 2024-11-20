В Волгограде введен туристический налог от 100 рублей

Волгоград не будет единственным городом, где появится туристический налог. Это новшество коснется всей России. В соседнем Волжском налог также будет однопроцентным. Но это пока. Каждый год ставка будет расти и к 2029 году составит максимальные 5%. В Камышине сумма будет меняться от 0,25% до 0,5% стоимости номера.