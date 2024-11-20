Жителям Башкирии рассказали, как стать богаче при выходе на пенсию

По его словам, накопительная пенсия выплачивается дополнительно к страховой пенсии. Она формируется за счет взносов работодателя именно на накопительную часть и сумм дополнительных страховых взносов, например, по программе государственного софинансирования, а также за счет инвестиционного дохода и средств материнского капитала.
Пенсионные накопления есть у двух категорий граждан. Первая — работающие мужчины 1953−1966 годов рождения, а также женщин 1957−1966 годов рождения. За них работодатель перечислял страховые взносы с 2002 по 2004 годы. Вторая категория — работающие граждане, рожденные в 1967 году и позднее. За них работодатель перечислял страховые взносы с 2002 по 2013 годы. С 2014 года страховые взносы полностью направляются на формирование страховой пенсии.
Сведения о накопительной пенсии и текущем страховщике содержатся в выписке с индивидуального лицевого счета. Сформировать ее можно в электронном виде на портале госуслуг: для поиска нужно указать «Заказать справку (выписку) о состоянии индивидуального лицевого счета».
Эту информацию также предоставляют наши клиентские службы Отделения Социального фонда по РБ и многофункциональные центры.
За назначением накопительной пенсии можно обратиться в любое время после возникновения права на нее. При этом пенсионные накопления выплачивают Социальный фонд либо негосударственный пенсионный фонд, в зависимости от того, где формируются накопления гражданина.
Автор: Сергей Николаев.