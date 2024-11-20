Жителям Башкирии рассказали, как стать богаче при выходе на пенсию

Пенсионные накопления есть у двух категорий граждан. Первая — работающие мужчины 1953−1966 годов рождения, а также женщин 1957−1966 годов рождения. За них работодатель перечислял страховые взносы с 2002 по 2004 годы. Вторая категория — работающие граждане, рожденные в 1967 году и позднее. За них работодатель перечислял страховые взносы с 2002 по 2013 годы. С 2014 года страховые взносы полностью направляются на формирование страховой пенсии.