Крупный пермский химкомбинат обрел гендиректора

ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат» входит в холдинг «Еврохим», который является одним из ведущих мировых производителей минеральных удобрений. Комбинат занимается добычей калийных руд на руднике, построенном в Усолье в 2018 году, и производством хлористого калия. Выручка предприятия в 2022 году составила 116 млрд руб., чистая прибыль — 93 млрд руб., за 2023 год показатели общество не раскрывало.