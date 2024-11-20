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Крупный пермский химкомбинат обрел гендиректора

Исполнительный директор ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат» Дмитрий Токарев назначен его генеральным директором, свидетельствует база данных «СПАРК-Интерфакс».

Изменения в ЕГРЮЛ внесены вчера, 19 ноября. На комбинате подтвердили, что структура управления предприятием изменилась и теперь у общества появился генеральный директор.

ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат» входит в холдинг «Еврохим», который является одним из ведущих мировых производителей минеральных удобрений. Комбинат занимается добычей калийных руд на руднике, построенном в Усолье в 2018 году, и производством хлористого калия. Выручка предприятия в 2022 году составила 116 млрд руб., чистая прибыль — 93 млрд руб., за 2023 год показатели общество не раскрывало.

Господин Токарев родился в Прикамье, учился в Березниковском политехническом техникуме, до работы на «Еврохиме» работал в «Уралкалии».