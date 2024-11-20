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За десять месяцев 2024 года доходы бюджета Прикамья превысили 247,4 млрд рублей

Министерство финансов Пермского края опубликовало данные об исполнении консолидированного бюджета региона за десять месяцев текущего года.

Источник: Коммерсантъ

Как следует из документа, доходы за указанный период составили 247,416 млрд руб. (88,9% к плану). 160, 74 млрд руб. в этой сумме — доходы от налогов на прибыль организаций (67,144 млрд руб.) и НДФЛ (73,22 млрд руб.). План по их получению выполнен, соответственно на 91,5% и 83,8%. Еще 16,7 млрд руб. бюджет получил от налога на совокупный доход (112,6% к плану) и 24,152 млрд руб. от налога на имущество (93,2%).

Расходная часть бюджета составили 221,15 млрд руб., план по этому показателю выполнен на 68%. Свыше 12,9 млрд руб. было потрачено на «общегосударственные вопросы» (59,8%), по показателю «национальная экономика» было израсходовано 46,918 млрд руб. (63,1%), на ЖКХ 15,331 млрд руб. (62,2%), на здравоохранение 22,384 млрд руб. (73,5%). Самые большие расходы, 60,716 млрд руб., пришлись на образование. План по этому параметру выполнен на 70,7%. Свыше 40,668 млрд руб. (79,1%) были израсходованы на финансирование социальных обязательств. С учетом показателей исполнения бюджета, его профицит составил 26,266 млрд руб.

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