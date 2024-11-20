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Прекращено уголовное дело застройщика ЖК «Окский берег»

Приокский райсуд прекратил уголовное дело в отношении генерального директора застройщика жилого комплекса «Окский берег» Сатиша Кумара Калры — руководителя компаний-банкротов «Капстройинвест» и «Экоград».

Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями по ч.1 ст. 201 УК РФ.

Защита фигуранта сообщила «Ъ-Приволжье», что разбирательство касалось передачи активов «Окского берега» компании «Коммунальщик-НН». Эта сделка стала предметом арбитражного спора о привлечении бывших участников застройщика к субсидиарной ответственности. Из арбитражных материалов следует, что в 2018 году Сатиш Кумар Калра совершил ряд сделок по отчуждению имущества ООО «Экоград» на невыгодных условиях. В частности, он заключил договоры купли-продажи очистных сооружений с ООО «Коммунальщик-НН» за 281,5 млн руб., которое не смогло оплатить приобретенное имущество. Позднее сделки были оспорены.

Суд прекратил это уголовное дело за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. В отношении Сатиша Кумара Карлы расследуется еще одно дело о присвоении средств, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Ущерб 690 дольщика ЖК «Окский берег» следствие оценило в 1,3 млрд руб. Контролирующих ООО «Экоград» лиц привлекли к субсидиарной ответственности.

СК