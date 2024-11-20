Прекращено уголовное дело застройщика ЖК «Окский берег»

Защита фигуранта сообщила «Ъ-Приволжье», что разбирательство касалось передачи активов «Окского берега» компании «Коммунальщик-НН». Эта сделка стала предметом арбитражного спора о привлечении бывших участников застройщика к субсидиарной ответственности. Из арбитражных материалов следует, что в 2018 году Сатиш Кумар Калра совершил ряд сделок по отчуждению имущества ООО «Экоград» на невыгодных условиях. В частности, он заключил договоры купли-продажи очистных сооружений с ООО «Коммунальщик-НН» за 281,5 млн руб., которое не смогло оплатить приобретенное имущество. Позднее сделки были оспорены.