Прекращено уголовное дело застройщика ЖК «Окский берег»

Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями по ч.1 ст. 201 УК РФ.
Защита фигуранта сообщила «Ъ-Приволжье», что разбирательство касалось передачи активов «Окского берега» компании «Коммунальщик-НН». Эта сделка стала предметом арбитражного спора о привлечении бывших участников застройщика к субсидиарной ответственности. Из арбитражных материалов следует, что в 2018 году Сатиш Кумар Калра совершил ряд сделок по отчуждению имущества ООО «Экоград» на невыгодных условиях. В частности, он заключил договоры купли-продажи очистных сооружений с ООО «Коммунальщик-НН» за 281,5 млн руб., которое не смогло оплатить приобретенное имущество. Позднее сделки были оспорены.
Суд прекратил это уголовное дело за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. В отношении Сатиша Кумара Карлы расследуется еще одно дело о присвоении средств, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Ущерб 690 дольщика ЖК «Окский берег» следствие оценило в 1,3 млрд руб. Контролирующих ООО «Экоград» лиц привлекли к субсидиарной ответственности.