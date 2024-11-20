В Казани совершил первый полет импортозамещенный Ту-214

Напомним, самолет Ту-214 с бортовым номером 64509 эксплуатировался с 2007 года авиакомпанией «Трансаэро». В 2015-м аппарат перестал летать и находился некоторое время на хранении. В июне 2024-го после восстановления летной годности самолет снова поднялся в воздух. В июле летающая лаборатория была отправлена на Минский завод гражданской авиации № 407 для покраски в новую ливрею в соответствии с фирменным стилем ОАК. После покраски самолет вернулся на КАЗ для дальнейшего дооснащения.