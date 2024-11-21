Транспортный налог в Волгоградской области повысят с 2025 года

Проект был разработан в комитете по бюджетной, финансовой и налоговой политике, который возглавляет Михаил Струк. В документе подчеркивается, что на территории Волгоградской области ставки транспортного налога не индексировались с 2015 года. В тоже время в соответствии с данными Волгоградстата рост среднедушевых денежных доходов за период 2015—2022 годы составил 170,3%. Тогда как индекс потребительских цен на товары и услуги по Волгоградской области за 2015−2022 годы сложился в размере 164,9%.
Индексацию ставок транспортного налога на 15% депутаты объяснили стремлением «сохранить социальный аспект, заложенный в основу дифференциации налоговых ставок».
От повышения ставок транспортного налога ожидается поступление дополнительных доходов в бюджет: в 2025 году — в сумме 27,6 млн рублей, в 2026 году — 251,6 млн. Инициаторы законопроекта подчеркивают, что в полном объеме сохранятся все установленные льготы и пониженные налоговые ставки. Документ уже рекомендован для принятия областной думой.
Как же изменятся налоговые ставки?
Например, собственники легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил будут платить 10 рублей (с каждой л.с.), а раньше было 9 рублей, до 150 лошадиных сил — 23 рубля (было 20), до 200 — 46 рублей (было 40).
Владельцы мотоциклов с мощностью двигателя до 20 лошадиных сил заплатят 7 рублей с каждой л.с. (было 6), свыше 36 л.с. — 28 (было 24).
Также предусмотрено повышение ставок и для других видов автомобильной техники. Закон начнет действовать с 1 января 2025 года.