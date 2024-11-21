Транспортный налог в Волгоградской области повысят с 2025 года

Проект был разработан в комитете по бюджетной, финансовой и налоговой политике, который возглавляет Михаил Струк. В документе подчеркивается, что на территории Волгоградской области ставки транспортного налога не индексировались с 2015 года. В тоже время в соответствии с данными Волгоградстата рост среднедушевых денежных доходов за период 2015—2022 годы составил 170,3%. Тогда как индекс потребительских цен на товары и услуги по Волгоградской области за 2015−2022 годы сложился в размере 164,9%.