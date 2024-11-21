В Волгограде скоро достроят крупный логистический комплекс маркетплейса

На территории Волгограда завершается строительство логистического центра популярного маркетплейса. Площадь нового объекта составит 48 тыс. м2, а сам склад сможет вместить около 30 млн товаров.
Также, по сообщению пресс-службы торговой площадки, на складе установят автоматический сортировочный конвейер. Техника поможет сотрудникам обрабатывать порядка 230 тысяч товаров в сутки.
Комплекс станет важным объектом в развитии малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области. Он позволит продавцам экономить на логистике до других объектов и увеличивать обороты. Кроме того, новый склад сможет стать отправной точкой для заказов в другие регионы страны, таким образом сократив путь до покупателя.
Добавим, логистический центр готов обеспечить занятость для 1,8 тыс. соискателей.