В Волгограде скоро достроят крупный логистический комплекс маркетплейса

Комплекс станет важным объектом в развитии малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области. Он позволит продавцам экономить на логистике до других объектов и увеличивать обороты. Кроме того, новый склад сможет стать отправной точкой для заказов в другие регионы страны, таким образом сократив путь до покупателя.