Нацбанк повысил курс евро и курс доллара на 21 ноября

Национальным банком изменены курсы валют на 21 ноября 2024 года, четверг. В частности, подросли курс доллара и курс евро, но уменьшился курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Например, Нацбанком на четверг, 21 ноября, установлены такие значения для основных валют: 1 доллар США равен 3,4007 белорусского рубля, 1 евро — 3,5895 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3954 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими в среду, 20 ноября, курс доллара и курс евро потяжелели в валютной корзине, а вот курс российского рубля стал чуть легче. Сильнее изменился при этом курс европейской валюты.
В денежном выражении на 21 ноября, четверг, валютные курсы скорректированы так: курс 1 доллара США потяжелел на 0,0071 белрубля, курс 1 евро прибавил 0,0096 белрубля, а курс 100 российских рублей потерял 0,0006 белрубля.
Еще премьер Головченко высказался о быстро растущих зарплатах белорусов.