В Хабаровском крае пересмотрят размер платы за вывоз мусора

Как сообщили в пресс-службе Закдумы края, модератором встречи стал заместитель председателя комитета Думы по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Анатолий Литвинчук. Он подчеркнул, что размер платы за вывоз мусора из расчета от количества проживающих людей установлен в 67 из 89 субъектов России, в Дальневосточном федеральном округе — в 7 из 11. При этом есть мнение, что этот способ расчета более справедливый.