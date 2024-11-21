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В Хабаровском крае пересмотрят размер платы за вывоз мусора

Депутаты Закдумы Хабаровского края обсудили перспективу установления норматива накопления мусора исходя из количества проживающих граждан, а не квадратных метров в многоквартирных и частных домах.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

Другой вопрос, которому парламентарии уделили внимание, — это внедрение новых технологий обращения с ТКО для улучшения экологической обстановки.

Как сообщили в пресс-службе Закдумы края, модератором встречи стал заместитель председателя комитета Думы по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Анатолий Литвинчук. Он подчеркнул, что размер платы за вывоз мусора из расчета от количества проживающих людей установлен в 67 из 89 субъектов России, в Дальневосточном федеральном округе — в 7 из 11. При этом есть мнение, что этот способ расчета более справедливый.

На обсуждении присутствовали представители УМВД. Они отметили, что в стране нет определенного порядка прописки: регистрация носит уведомительный характер — то есть гражданин самостоятельно выбирает место жительства, также нет нормы жилья по квадратуре. Поэтому сложно вести учет проживающих. Тем не менее, министерству ЖКХ предстоит разработать план поэтапного перехода в крае на определение норматива и на начисление платы за услугу ТКО на человека.

ЖКХ