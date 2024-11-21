Соглашение Дмитрия Демешина и Газпромбанка начало приносить плоды Хабаровскому краю

Накануне и.о. первого заместителя председателя правительства края Сергей Абрамов провел рабочую встречу с первым вице-президентом Газпромбанка Алексеем Чичкановым. Стороны обсудили реализацию крупных проектов, которые должны будут появиться в рамках концессии.
Правительство Хабаровского края и губернатор Дмитрий Демешин продолжают системную работу по привлечению инвестиций в регион. В развитие соглашений, заключенных на ВЭФ Дмитрием Викторовичем с Газпромбанком, в правительстве Хабаровского края прошла встреча с представителем кредитной организации, в ходе которой обсуждались параметры и условия проектов, под которые банк готов выделить свои средства. В частности, речь шла про участие Газпромбанка в финансировании проекта по строительству межвузовского кампуса и других нужных региону объектов.
Так, банк стал участником строительством нескольких университетских кампусов в России. Общий объем инвестиций составил 70 миллиардов в Томске и Южно-Сахалинске.
«У нас с Газпромбанком выстроены конструктивные коммуникации по реализации важных для общества совместных проектов. Убежден, что количество проектов будет только расти, а их качество порадует не только нас, но и жителей нашего большого региона. Газпромбанк уже участвует в крупных инфраструктурных проектах, в которых краевые власти крайне заинтересованы, поэтому мы проводим регулярные встречи, чтобы обсудить ряд вопросов, требующих внимания, принять взаимовыгодное и конструктивное решение и максимально эффективно реализовать все проекты на благо наших граждан», — отметил Сергей Абрамов.
В рамках соглашения с Хабаровским краем банк примет участие не только в возведении кампуса. Также он планирует стать участником и в других социальных проектах, например конгрессно-выставочного комплекса, баскетбольно-волейбольного центра и проектов в «Хабаровск-Сити».
«Мы готовы максимально эффективно использовать все имеющиеся ресурсы, придумывать идеи, чтобы таких точек роста было больше. На это нацелен наш банк. Мы готовы воплощать в жизнь масштабные проекты, чтобы это максимально эффективно приносило пользу людям», — подчеркнул Алексей Чичканов.
В настоящее время Газпромбанк помогает реализовать проекты по разработке Малмыжского медного месторождения, строительству горно-обогатительного комбината, Дальневосточного художественного музея. Ранее он являлся участником реализации автомобильной дороги «Обход города Хабаровска», которая сейчас активно используется гостями и жителями города.