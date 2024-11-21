Соглашение Дмитрия Демешина и Газпромбанка начало приносить плоды Хабаровскому краю

«У нас с Газпромбанком выстроены конструктивные коммуникации по реализации важных для общества совместных проектов. Убежден, что количество проектов будет только расти, а их качество порадует не только нас, но и жителей нашего большого региона. Газпромбанк уже участвует в крупных инфраструктурных проектах, в которых краевые власти крайне заинтересованы, поэтому мы проводим регулярные встречи, чтобы обсудить ряд вопросов, требующих внимания, принять взаимовыгодное и конструктивное решение и максимально эффективно реализовать все проекты на благо наших граждан», — отметил Сергей Абрамов.