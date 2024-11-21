В Приморье готовят к запуску движение по обновленному мосту через реку Партизанскую

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморья рассказали, что на 11-м километре автодороги Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово завершаются работы по укладке асфальтобетонного покрытия на подходах к мосту. На мосту уже выполнено асфальтирование проезжей части, установлены опоры освещения, перильные и барьерные ограждения. Сейчас специалисты занимаются окрашиванием и пескоструйной очисткой стыков пролетного строения, а также восстановлением дамб.