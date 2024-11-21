В Приморье готовят к запуску движение по обновленному мосту через реку Партизанскую

Реконструкция моста через реку Партизанскую, соединяющего села Екатериновка и Владимиро-Александровское в Приморье, приближается к финальному этапу. Объект ремонтируется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморья рассказали, что на 11-м километре автодороги Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово завершаются работы по укладке асфальтобетонного покрытия на подходах к мосту. На мосту уже выполнено асфальтирование проезжей части, установлены опоры освещения, перильные и барьерные ограждения. Сейчас специалисты занимаются окрашиванием и пескоструйной очисткой стыков пролетного строения, а также восстановлением дамб.
«Кроме того, завершаем устройство дорожного покрытия на подходах. На данный момент нам осталось заасфальтировать 300 метров, нанести разметку и установить дорожные знаки, после этого запустим автомобильное движение по мостовому сооружению», — отметили в ведомстве.
По словам представителей ведомства, завершение дорожных работ зависит от погодных условий, однако при благоприятной погоде мост откроют для автомобильного движения уже в конце ноября.
Отмечается, что за качеством и сроками выполнения работ установлен строгий контроль. В условиях холодной погоды особое внимание уделяется проверке асфальтобетонной смеси. Сотрудники Управления автомобильных дорог края проводят регулярный отбор проб асфальта из самосвалов и готового покрытия для проверки их соответствия стандартам в лаборатории.
Напомним, в Пограничном районе Приморья продолжается обновление моста через реку Золотая. Сооружение находится на участке трассы Уссурийск — Пограничный — госграница между поселками Липовцы и Пограничный. В октябре строительная компания ООО «ВСК-1» успешно завершила установку пролетных балок длиной 24 метра. Введение в эксплуатацию обновленной конструкции моста длиной 175,6 метра запланировано на декабрь этого года. Кроме того, в селе Соколовка Чугуевского округа построят новый мост, который заменит разрушенный летними паводками.