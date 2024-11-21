Япония увеличила поставки автомобилей в Россию

В октябре Япония увеличила импорт сжиженного природного газа из России на 8,9% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Экспорт легковых автомобилей в Россию вырос на 45,8%, что также является значительным ростом по сравнению с прошлогодними показателями.