Япония увеличила поставки автомобилей в Россию

Согласно отчету, экспорт из Японии в Россию значительно возрос — на 52,8%, достигнув 31,47 млрд иен ($203,4 млн). В то же время импорт сократился на 5%, составив 76,284 млрд иен ($493,1 млн), передает ТАСС.
Отмечается, что основной категорией в товарообороте между странами остаются автомобили — 65% экспорта, а энергоносители занимают около 70% импорта из России.
В октябре Япония увеличила импорт сжиженного природного газа из России на 8,9% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Экспорт легковых автомобилей в Россию вырос на 45,8%, что также является значительным ростом по сравнению с прошлогодними показателями.
Однако наблюдается сокращение поставок некоторых товаров из России. Например, импорт зерновых в Японию снизился на 85,8%, поставки овощей уменьшились на 25,2%, а морепродуктов — на 10,4%. Поставки изделий из чугуна и стали сократились на 75,8%, а цветных металлов — на 38,1%.
На фоне этого Япония значительно увеличила поставки пластика в Россию, увеличив объем на 228,3%, а поставки бумажной продукции выросли на 180%. Экспорт медицинских изделий в Россию, напротив, сократился на 59,7%.
Напомним, с 1 октября в России был повышен утилизационный сбор на новые автомобили. Это привело к резкому подорожанию транспортных средств.