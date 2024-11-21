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Рост цен на бензин на челябинских заправках не может остановиться

Изменение ценника на автомобильное топливо жители Челябинской области наблюдают еженедельно уже несколько месяцев.

Данные Федеральной службы государственной статистики за последнюю неделю также показали, что цены на бензин на заправках продолжают расти. Средняя цена автотоплива достигла уровня в 56,27 ₽ за литр, увеличившись за семидневку сразу на 16 копеек.

Самым подорожавшем на этот раз стало дизельное топливо. С 12 по 18 ноября его литр вырос на челябинских заправках в цене на 30 копеек и стал стоить 66,36 ₽ На втором месте по подорожанию оказался бензин марки АИ-98. Его средняя цена выросла на 25 копеек до уровня 78,68 ₽ Бензин марки АИ-95 вырос в цене на 14 копеек — 55,75 ₽ за литр, также на 14 копеек подорожал и литр бензина марки АИ-92 —50,57 ₽

Отметим, что среди регионов Уральского федерального округа в Челябинской области остается самые невысокие цены на бензин марки АИ-92 и на дизельное топливо.

топливо