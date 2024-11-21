Рост цен на бензин на челябинских заправках не может остановиться

Самым подорожавшем на этот раз стало дизельное топливо. С 12 по 18 ноября его литр вырос на челябинских заправках в цене на 30 копеек и стал стоить 66,36 ₽ На втором месте по подорожанию оказался бензин марки АИ-98. Его средняя цена выросла на 25 копеек до уровня 78,68 ₽ Бензин марки АИ-95 вырос в цене на 14 копеек — 55,75 ₽ за литр, также на 14 копеек подорожал и литр бензина марки АИ-92 —50,57 ₽