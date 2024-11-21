Доходы населения будут по-новому считать в Казахстане

Также не стоит путать медианный доход с медианной зарплатой. При расчете первого берутся все доходы, в том числе пенсии, пособия и стипендии, а учитываются даже те граждане, которые не имеют дохода — полученная сумма делится на всех жителей страны. А зарплата рассчитывается на основе определенной части работающего населения.