За 10 месяцев в Свердловской области введено 2,6 млн квадратных метров жилья

На первом месте — Свердловская область с 2,6 млн квадратных метров веденного жилья, на втором месте Тюменская область — с 2,05 млн квадратных метров, на третьем месте — Челябинская с 1,7 млн. В ХМАО показатель ввода жилья достиг 584 тысяч квадратных метров, в Курганской области — 297 тысяч, в Ямало-Ненецком автономном округе — 255 тысяч жилых квадратных метров.