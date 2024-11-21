За 10 месяцев в Свердловской области введено 2,6 млн квадратных метров жилья

Об этом сообщает пресс-служба уральского полпредства. Контроль осуществляется в соответствии с поручением главы государства.
За 10 прошедших месяцев 2024 года в УрФО введено 7,5 млн квадратных метров жилья. Это на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На первом месте — Свердловская область с 2,6 млн квадратных метров веденного жилья, на втором месте Тюменская область — с 2,05 млн квадратных метров, на третьем месте — Челябинская с 1,7 млн. В ХМАО показатель ввода жилья достиг 584 тысяч квадратных метров, в Курганской области — 297 тысяч, в Ямало-Ненецком автономном округе — 255 тысяч жилых квадратных метров.
«Строительный комплекс достойно отвечает на вызовы, демонстрируя высокие результаты по вводу жилья в эксплуатацию во всех регионах УрФО», — заявил полпред. Отметим, что в прошлом году Уральский федеральный округ продемонстрировал рекордный уровень ввода жилья — свыше 9,4 млн квадратных метров, что на 11,5% превысило показатели 2022 года.
Как ранее сообщалось, Артем Жога принял участие в рабочем совещании, где обсуждались вопросы реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Предполагается, что нацпроект объединит и синхронизирует все виды работ по созданию инфраструктуры нового качества. Сейчас он включает восемь направлений: развитие населённых пунктов; жильё; обновление жилищного фонда; модернизация коммунальной инфраструктуры; ипотека; городская среда; инфраструктурное меню; новый ритм строительства.