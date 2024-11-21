В Москве приведут в порядок шесть домов с античными завитками на фасадах

Ремонт начали с расчистки и промывки поверхностей, потом места намокания обработали антигрибковым составом. Многочисленные архитектурные элементы, такие как сандрики, замковые камни и капители, мастера тщательно восстановили и привели в первоначальный вид. Фасад окрасили в зеленый и белый цвета. Кроме того, заменили отливы, отремонтировали откосы и установили систему водостока.