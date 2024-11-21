В Москве приведут в порядок шесть домов с античными завитками на фасадах

Ионический ордер — один из трех древнегреческих архитектурных типов композиции. Его характерная черта — капитель с завитками (волютами). Она отличает ионический ордер от более раннего, дорического. В столице подобные капители встречаются на фасадах зданий, возведенных в стиле неоклассики.
Ионические капители и колонны с каннелюрами
Работы уже прошли в здании по адресу: Армянский переулок, дом 7. Там обновили фасад, богато украшенный декоративными элементами. Ионические капители расположены на пилястрах при эркерах, а каннелированные колонны в центральной части фасада венчают капители коринфского ордера. Пятиэтажный многоквартирный дом построили в 1900 году по проекту архитектора Александра Иванова. Здание известно как доходный дом княгини Елизаветы Абамелик-Лазаревой.
Чтобы вернуть дому первозданную красоту, специалисты разработали уникальный проект проведения работ. Все материалы и технологии подобрали исходя из особенностей здания.
Ремонт начали с расчистки и промывки поверхностей, потом места намокания обработали антигрибковым составом. Многочисленные архитектурные элементы, такие как сандрики, замковые камни и капители, мастера тщательно восстановили и привели в первоначальный вид. Фасад окрасили в зеленый и белый цвета. Кроме того, заменили отливы, отремонтировали откосы и установили систему водостока.
Дом с капителями и красными звездами
Еще одно здание, где уже прошел капремонт, расположено по адресу: 2-й Динамовский переулок, дом 3. Его построили в 1924 году в стиле советского неоклассицизма. С торца дом украшен тремя ионическими капителями с красными звездами.
Специалисты привели в порядок фасад и подъезды, заменили электросети. Начали с промывки лицевой стороны здания, затем сделали расшивку кирпичной кладки. После обработали антигрибковым раствором наружные стены и обновили штукатурный слой. Большое внимание уделили архитектурному декору. Мастера восстановили утраченные части лепнины, укрепили другие декоративные элементы. Фасаду вернули оригинальные белые и бежевые оттенки. Старые окна заменили энергоэффективными пластиковыми, в подъездах установили современные двери. Обновили цоколь с устройством новой отмостки.
Пилястры и ступенчатые порталы
Ранее, в 2021 году, отремонтировали фасад здания по адресу: Петровско-Разумовская аллея, дом 18. Шестиэтажный дом построили в 1939 году в стиле советского неоклассицизма. Его входные группы украшены ступенчатыми порталами. На уровне последнего этажа фасад разделяют пилястры. По периметру здания расположены пояса и карнизы.
Специалисты расчистили и промыли кирпичную кладку фасада, отбили старую штукатурку. Места намокания обработали антигрибковым составом, после чего фасад заново оштукатурили и покрасили в белые и бежевые оттенки. Восстановили декоративные элементы: пилястры колонн, балясины и сухарики венчающего карниза. Привели в порядок балконы, обновили цоколь, откосы и отливы, установили новые двери в подъездах и заменили водостоки. Помимо этого, расчистили и отремонтировали подвал.