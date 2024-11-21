ПНППК провела внеочередное собрание акционеров с засекреченной повесткой

Как следует из информации e-disclosure, всего на голосование участников было вынесено пять вопросов. В тексте решения раскрыта суть лишь одного из них — избрание нового члена ревизионной комиссии общества. Новый состав органа контроля не раскрывается. Также не раскрыты и формулировки остальных вопросов. Такое решение ПАО приняло со ссылкой на постановление правительства РФ № 1102 от 4 июля 2023 года, которое позволяет эмитенту не публиковать информацию, если он находится под иностранными санкциями или может попасть под них.