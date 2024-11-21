ПНППК провела внеочередное собрание акционеров с засекреченной повесткой

Как следует из информации e-disclosure, всего на голосование участников было вынесено пять вопросов. В тексте решения раскрыта суть лишь одного из них — избрание нового члена ревизионной комиссии общества. Новый состав органа контроля не раскрывается. Также не раскрыты и формулировки остальных вопросов. Такое решение ПАО приняло со ссылкой на постановление правительства РФ № 1102 от 4 июля 2023 года, которое позволяет эмитенту не публиковать информацию, если он находится под иностранными санкциями или может попасть под них.
ПНППК — компания-производитель датчиков, элементов дистанционной передачи, сложных бортовых комплексов летательных аппаратов и навигационных систем для ВМФ и гражданских судов. Компания занимается также производством волоконно-оптических элементов. Выручка ПАО за 9 месяцев 2024 года — 13 млрд руб., чистая прибыль — 2,6 млрд руб.
В этом году стало известно, что, по крайней мере, часть акций общества контролирует АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”». Ранее компания контролировалась структурами директора ПНППК Алексея Андреева.