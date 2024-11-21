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Цены на квартиры продолжают расти в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 21 ноября, ФедералПресс. В Новосибирской области цены на новостройки и вторичном рынке недвижимости продолжают расти, несмотря на снижение спроса и льгот. Об этом сообщили аналитики «Циан».

Источник: РИА "Новости"

«Рынок новостроек постепенно адаптируется к новой реальности — на смену льготной ипотеке пришли рассрочки и прямые скидки от девелоперов. Цены, несмотря на снижение активности относительно 1-го полугодия, продолжают медленно увеличиваться», — рассказала Елена Бобровская (Лапшина), эксперт «Циан. Аналитика».

Средняя цена квадратного метра на вторичке в ноябре 2024 года в Новосибирске составляет 159,9 тысячи рублей. За год стоимость увеличилась на 9%, а с июля месяца поднялась на 2%.

На новостройки цены также выросли на 2%. При этом спрос снизился на 70%.

Напомним, ставки по ипотеке достигли шокирующих процентов и составили от 28 до 30% годовых.

недвижимость