На Дону обновили 151 участок дороги

За этот год был отремонтирован 151 участок дороги местного и регионального значения. Общая их протяженность составила 280 километров. А в Таганрогской и Шахтинской агломерациях в порядок привели 96 участков дороги, что составило 135,5 км. По словам заместителя губернатора Ростовской области — министра транспорта Виталия Кушнарева, на эти цели было потрачено около двух с половиной миллиардов рублей.