На Дону обновили 151 участок дороги

В Ростовской области завершили ремонтировать дороги, которые были запланированы на этот год по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». За это время в порядок привели 135,5 км дороги. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
За этот год был отремонтирован 151 участок дороги местного и регионального значения. Общая их протяженность составила 280 километров. А в Таганрогской и Шахтинской агломерациях в порядок привели 96 участков дороги, что составило 135,5 км. По словам заместителя губернатора Ростовской области — министра транспорта Виталия Кушнарева, на эти цели было потрачено около двух с половиной миллиардов рублей.
— Особое внимание дорожники уделили обеспечению транспортной доступности социально значимых объектов: медучреждений, школ, спорткомплексов, культурно-исторических объектов, — что напрямую связано с повышением качества жизни населения, — отметил Виталий Кушнарев.