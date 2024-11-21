Новосибирская область получит 3,5 млрд рублей на завершение строительства СКИФа

Парламентарий перечислил несколько направлений, по которым в федеральном бюджете предусмотрены средства для Новосибирской области. Так, по словам Жукова, почти 9,5 млрд в течение трёх лет будут направлены на реконструкцию аэропортового комплекса «Толмачево», более 3 млрд — на реконструкцию Чуйского тракта, более 2,3 млрд в течение двух лет планируется выделить на строительство кампуса мирового уровня НГУ.