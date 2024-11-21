Новосибирская область получит 3,5 млрд рублей на завершение строительства СКИФа

На строительство синхротрона СКИФ под Новосибирском из федерального бюджета в 2025 году будет выделено 3,5 млрд рублей. Об этом на сессии регионального Заксобрания в видеообращении рассказал первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков.
Парламентарий перечислил несколько направлений, по которым в федеральном бюджете предусмотрены средства для Новосибирской области. Так, по словам Жукова, почти 9,5 млрд в течение трёх лет будут направлены на реконструкцию аэропортового комплекса «Толмачево», более 3 млрд — на реконструкцию Чуйского тракта, более 2,3 млрд в течение двух лет планируется выделить на строительство кампуса мирового уровня НГУ.
«Ещё один важнейший не только для Новосибирска, но и для всей России объект — СКИФ. На его строительство заложено более 3,5 миллиардов рублей в 2025 году», — добавил Жуков.
Напомним, что СКИФ строится в наукограде Кольцово под Новосибирском. Установка представляет собой комплекс из 34 зданий, где частицы движутся по кольцу в вакууме почти со скоростью света, а электромагниты придают им энергию и задают траекторию. Установка позволит проводить исследования на пучках синхротронного излучения.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что срок сдачи строящегося под Новосибирском СКИФа предложили перенести на год.