Конфликт вокруг реконструкции разгорается

Пока подрядчика на ремонт садика определить нельзя. По жалобе УФАС Приморского края вынесло решение: необходимо исправить документацию в новом конкурсе на определение подрядчика.
Несоответствие документам
Напомним, что первый контракт на капитальный ремонт объекта был заключён в декабре прошлого года. Общая сумма 161,620 млн рублей. Срок исполнения контракта и окончательной приёмки работ — 22 августа.
По ряду причин сделать этого не удалось. Компания «ЮК Групп» говорит о несоответствиях проектно-сметной документации реальному состоянию объекта. Мэрия считает, что строители нарушили график работ. Сделали только 11,1% работ. Конфликт разбирается в Арбитражном суде.
«Определить подрядную организацию для завершения капитального ремонта детского сада не представляется возможным до вступления решения суда в законную силу», — сообщил ранее в ответ на запрос редакции заместитель главы администрации Владивостока Константин Стоценко.
Однако параллельно с полученным ответом на сайте Госзакупок появилось объявление. Муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» города Владивостока за 156, 645 млн рублей ищет нового подрядчика на выполнение работ. Сдать детский сад теперь хотят в ноябре 2025-го.
Дело за УФАС
Но довести процесс до конца не удалось. По жалобе УФАС рассмотрело эту закупку. Определение победителя приостановлено.
«Заказчик допустил нарушение пункта 1 части 1 и части 2 статьи 33, пункта 1 части 2 статьи 42 закона № 44-ФЗ», — сказано в решении УФАС по Приморскому краю.
Специфику нарушений расписывать не будем. Кому интересно, может сам посмотреть. В Интернете — в открытом доступе — есть все документы. Важно, что сами нарушения были обнаружены и требуется их устранить.
Сейчас на сайте Госзакупок появился новый срок окончания подачи заявок на ремонт детсада — 2 декабря. Однако гарантий, что и теперь все пройдёт гладко, похоже, никто не даст.
Конечно, вся эта история разбирательств рано или поздно закончится. В суде. Или найдут компромисс. Вопрос в том, что в микрорайоне до сих пор не появился такой нужный жителям объект. Важен ведь результат. Пока его нет.