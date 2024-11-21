Названа официальная стоимость красной икры в Свердловской области

Самая дорогая икра — в Крыму (11 тыс. рублей). Также цена превысила 10 тысяч рублей в Мурманской и Московской областях (10,5 тыс. и 10,1 тыс.рублей соответственно). В пятидесяти регионах икра стоила от шести до восьми тысяч рублей за килограмм, в восьми регионах — от пяти до шести тысяч. Как следует из анализа ЕМИСС, которые приводят РИА Новости, самая доступная икра — в Удмуртии, где она стоит 3, 9 тыс. рублей, и в Тыве — 4,9 тысячи рублей.