Названа официальная стоимость красной икры в Свердловской области

Это дороже, чем в Челябинском области, где икра в среднем стоит менее семи тысяч рублей. В среднем по России стоимость красной икры в октябре превысила восемь тысяч рублей за килограмм.
Самая дорогая икра — в Крыму (11 тыс. рублей). Также цена превысила 10 тысяч рублей в Мурманской и Московской областях (10,5 тыс. и 10,1 тыс.рублей соответственно). В пятидесяти регионах икра стоила от шести до восьми тысяч рублей за килограмм, в восьми регионах — от пяти до шести тысяч. Как следует из анализа ЕМИСС, которые приводят РИА Новости, самая доступная икра — в Удмуртии, где она стоит 3, 9 тыс. рублей, и в Тыве — 4,9 тысячи рублей.
Отметим, что в ЕМИСС — государственную информационную систему, объединяющую официальные государственные информационные статистические ресурсы — попадают только официальные данные.
Ранее ЕАН рассказывал, что в связи с низким уровнем вылова лососевых в 2024 году, а также из-за небольшого объема производства и растущего спроса в России наблюдается рост цен на красную икру. По его словам, тенденция к повышению цен сохранится до новогодних праздников, после чего рост замедлится до Масленицы.