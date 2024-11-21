Госдолг Свердловской области снизился до 103,9 млрд рублей

Задолженность Свердловской области по бюджетным кредитам составила 70,9 млрд руб., по ценным бумагам — 33 млрд руб. В октябре по этим показателям регион был должен 70,5 и 34,2 млрд руб. соответственно.
По данным Минфина, Свердловская область занимает лидирующую позицию по объему госдолга среди регионов Уральского федерального округа (УрФО). На втором месте Челябинская область (61,5 млрд руб.), на третьем — Курганская область (18,4 млрд руб.).
Среди регионов «тюменской матрешки» госдолг Ханты-Мансийского автономного округа составил 10,9 млрд руб. Тюменской области — 9,6 млрд руб., Ямало-Ненецкого автономного округа — 5,5 млрд руб.
Напомним, в июне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время отчета перед депутатам заксобрания отметил, что положительно оценивает динамику госдолга региона за прошедший период. «Раз тебе дают в долг, значит, верят. Если дают в долг, всегда надо брать», — пояснил он и добавил, что после поручения президента Владимира Путина о списании части долгов в проигрыше оказались те регионы, у которых их не было.