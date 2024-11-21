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Еще три вагона метро в Самаре капитально отремонтируют

В самарское метро купили новый состав из четырех вагонов.
Источник: департамент транспорта Самары

Три вагона из самарского метро капитально отремонтируют. Работы будут проходить на базе предприятия в Санкт-Петербурге. Вагоны уже отправили туда из Кировского электродепо. В рамках капремонта заменят практически 70% каждого вагона.

— Такой вариант мало чем уступает новой технике, — отметили в департаменте транспорта Самары.

Ремонт вагонов планируют завершить до начала осени 2025 года, но, возможно, подрядчик справится раньше.

До этого в метро Самары капитально отремонтировали уже 28 вагонов. Также был куплен новый состав из четырех вагонов. Таким образом, обновлены 32 вагона из 50 имеющихся в самарском метро.

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