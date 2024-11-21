В Казани построят дамбу за 500 млн рублей

До конца 2024 года в районе улицы Портовой начнется возведение причальной стенки протяженностью не менее 210 метров в рамках проекта модернизации Казанского речного порта «Новая Портовая». Общая протяженность дамбы в будущем составит более 2,5 километров, причальной стенки 210 м. Строительство будет способствовать защите от наводнений района, расположенного ниже уровня Волги.