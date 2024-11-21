Екатеринбург до конца года не получит новые автобусы

По состоянию на 21 ноября ни по конкурсу на «гармошки», ни по второму не поступило ни одной заявки. Оба конкурса признаны несостоявшимися.
С учетом сроков проведения закупочных процедур лизнигодателей удастся определить не раньше середины декабря. При этом еще при проведении первого конкурса, назначенного на 2 ноября, планировалось, что автобусы поступят в город в декабре, а на линию выйдут в феврале. Таким образом, с учетом срыва уже второго конкурса, шансов получить автобусы до конца года, не осталось.
Как сообщал «МК-Урал», сейчас Екатеринбург ожидает поставку 50 троллейбусов с запасом автономного хода. Их производством занимается завод в Челябинске. Первые машины должны прибыть в столицу Урала до конца года.