В Самарской области хотят ограничить продажу алкоголя в выходные

Автором поправок выступает депутат Александр Милеев. В пояснительной записке к законопроекту он напомнил, что сейчас продавать алкоголь в Самарской области нельзя с 23:00 до 08:00. В дополнение к этому парламентарий предложил ввести запрет на розничную продажу спиртного с 08:00 до 12:00 и с 17:00 до 23:00: