Мэрия расселяет аварийный дом на улице Красный Факел в Новосибирске

Мэрия Новосибирска приступила к расселению аварийного дома № 24 на улице Красный Факел. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.
— Мэрия Новосибирска в текущем году во внеочередном порядке приступила к расселению данного дома. Расселение ведется в рамках реализации муниципальной программы «Создание условий для осуществления гражданами права на жилище на территории города Новосибирска», — сообщили в мэрии города.
Комиссия признала дом непригодным для проживания в 2018 году. В 2024-м здесь ввели режим повышенной готовности. Расселение происходит за счет средств города. В мэрии также уточнили, что с собственниками проводится работа по предоставлению жилья.