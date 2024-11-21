Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия расселяет аварийный дом на улице Красный Факел в Новосибирске

Здание признали непригодным для проживания в 2018 году.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Новосибирска приступила к расселению аварийного дома № 24 на улице Красный Факел. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

— Мэрия Новосибирска в текущем году во внеочередном порядке приступила к расселению данного дома. Расселение ведется в рамках реализации муниципальной программы «Создание условий для осуществления гражданами права на жилище на территории города Новосибирска», — сообщили в мэрии города.

Комиссия признала дом непригодным для проживания в 2018 году. В 2024-м здесь ввели режим повышенной готовности. Расселение происходит за счет средств города. В мэрии также уточнили, что с собственниками проводится работа по предоставлению жилья.

строительство
ЖКХ