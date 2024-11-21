В Омске решили продать недостроенный корпус метро

Недавно недостроенный инженерный корпус омского метрополитена включили в региональную программу приватизации. Балансовая стоимость объекта на улице Фрунзе площадью 17,9 тысячи квадратных метров составляет 249 миллионов рублей. Его строительство началось более двадцати лет назад, но на стадии двадцати процентов готовности было заморожено. Сейчас фундамент пророс кустарником. Однако само расположение объекта в центральной части города может быть для инвесторов привлекательным.