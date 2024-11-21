В Омске решили продать недостроенный корпус метро

В том числе почти двадцать миллионов рублей уйдет на содержание сооружений недостроенного метро, включая действующий подземный пешеходный переход у библиотеки имени Пушкина. В последние годы он стал местом проведения всевозможных художественных выставок — правда, они не окупают эксплуатацию объекта.
Более ста миллионов рублей потребует содержание метромоста, который используется наполовину. Верхняя его часть задействована в движении автомобилей через Иртыш, а вот нижняя, предназначенная для поездов метро, заморожена.
Год от года эти расходы растут. Власти ломают голову над тем, как избавиться от балласта. И даже объявляли конкурс на самую оригинальную идею. Однако инвесторов, желающих использовать подземные тоннели под парковки, склады, клубы, пока не нашлось.
Недавно недостроенный инженерный корпус омского метрополитена включили в региональную программу приватизации. Балансовая стоимость объекта на улице Фрунзе площадью 17,9 тысячи квадратных метров составляет 249 миллионов рублей. Его строительство началось более двадцати лет назад, но на стадии двадцати процентов готовности было заморожено. Сейчас фундамент пророс кустарником. Однако само расположение объекта в центральной части города может быть для инвесторов привлекательным.
Еще один долгоиграющий недострой, требующий постоянных затрат на содержание и охрану, — аэропорт Омск-Федоровка. Впрочем, есть надежда, что в ближайшее время ситуация с этим объектом изменится.
В ближайшие три года Омская область получит существенный объем дополнительной финансовой поддержки из средств федерального бюджета, которая, в частности, пойдет на строительство важнейших социальных и инфраструктурных объектов, в том числе новых воздушных ворот.
— В плановом периоде 2026−2027 годов федерацией предусмотрено ежегодно выделять на строительство аэропорта Омск-Федоровка по 4,9 миллиарда рублей, — сообщил глава региона Виталий Хоценко.
В 2025 году под реализацию данного масштабного проекта необходимо подготовить строительную площадку. А для этого подчистую снести все старые конструкции аэропорта. Сейчас экономисты подсчитывают, во что обойдется расчистка территории площадью шестьсот гектаров.
Тем временем
Студенты Омского государственного технического университета выиграли грант в один миллион рублей на реализацию необычного стартапа «Тайна метро». Под руководством опытных айтишников они уже разрабатывают компьютерную игру про омскую подземку, используя реальные городские объекты. Герой квеста ищет выход из заброшенных тоннелей. Игра носит приключенческий характер и адресована любителям решать головоломки.