Около двух километров новых дорог появится в Коммунарке

«Проектируемые и восстанавливаемые дороги обеспечат дополнительную транспортную связь от улицы Адмирала Корнилова до станции метро “Саларьево” без выезда на Киевское шоссе. Специалисты также учтут потребности в дорожной инфраструктуре будущих жителей многоквартирного ЖК “1-й Саларьевский”. Всего в рамках проекта предполагается проложить и реконструировать около двух километров дорог. Целиком будет реконструирована Красулинская улица протяженностью более 900 метров, а также построено около 800 метров Проектируемого проезда № 8400», — рассказал Владимир Ефимов.