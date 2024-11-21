В Омской области осталось решить проблемы дольщиков 25 многоквартирных домов

Сегодня в рамках реализации федерального закона N218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в Омске ведется строительство восьми многоквартирных домов, включенных в Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО). В итоге 464 дольщика получат долгожданные ключи уже в этом году. Люди, живущие сейчас у родственников или на съемных квартирах, в том числе за пределами региона и даже страны, смогут вернуться в родной город.