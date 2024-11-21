В Омской области осталось решить проблемы дольщиков 25 многоквартирных домов

Тему устранения последствий недобросовестного строительства губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с генеральным директором ФРТ Ильшатом Шагиахметовым. Решается вопрос о дополнительном федеральном финансировании.
Сейчас в регионе применяют три механизма помощи обманутым дольщикам — достройку многоквартирных домов, предоставление квартир в новых микрорайонах и выплату возмещения. Компенсации на общую сумму в 850 миллионов рублей уже получили 455 омичей.
В этом году введена единовременная выплата из регионального бюджета. Ее размер равен сумме, которую дольщик вложил в приобретение квартиры, без учета инфляции. Если заплатил полтора миллиона рублей, то столько же и компенсируют.
На эти деньги годами ждущие ордеров омичи вряд ли смогут приобрести новое жилье, которое за последние десять лет подорожало едва ли не втрое. Но люди, уставшие от ожидания, рады и такой помощи: по крайней мере, можно взять ипотеку.
Новая мера поддержки будет действовать до 1 июля 2025 года. Она носит заявительный характер — дольщику нужно прийти в областной минстрой и написать заявление о получении выплаты. Деньги обещают перевести на счет через две недели. Единовременная выплата не подлежит налогообложению. С августа этого года деньги получили восемнадцать дольщиков, еще около ста подали заявления.
Дольщикам также предоставляют квартиры в новых микрорайонах, построенных в рамках масштабных инвестиционных проектов. Застройщик получает земельные участки на льготных условиях — без торгов, а взамен отдает региону часть квартир в новостройках. Сейчас по такому алгоритму возводят микрорайоны «Зеленая Река», «Кварталы Драверта», «Снегири», а также «Новый Амур», где в этом году два дольщика уже справили новоселье.
Сегодня в рамках реализации федерального закона N218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в Омске ведется строительство восьми многоквартирных домов, включенных в Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО). В итоге 464 дольщика получат долгожданные ключи уже в этом году. Люди, живущие сейчас у родственников или на съемных квартирах, в том числе за пределами региона и даже страны, смогут вернуться в родной город.
— Всего в Омской области насчитывается 25 проблемных многоквартирных домов, заселения в которые ждут 2 094 гражданина. Из них 21 дом (1 816 граждан) включены в ЕРПО. Еще у трех отсутствуют правоустанавливающие документы на земельные участки и разрешения на строительство. Один дом, введенный в эксплуатацию, признан непригодным для проживания, — сообщила корреспонденту «РГ» начальник управления организационного обеспечения департамента правовой и организационной работы министерства строительства Омской области Александра Барабанщикова.
Сейчас за счет федеральных средств завершается возведение объектов на улицах 11-я Ремесленная, Химиков, Перелета, Кирова, Тарская — Яковлева, 70 лет Октября. Застройщиком выступает некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Омской области».
Самыми проблемными считаются шесть объектов, где официально отсутствуют земельные участки и разрешения на строительство, или дом введен в эксплуатацию без законных оснований.
К таким относится и многоэтажка, которую начали возводить двадцать лет назад на улице 70 лет Октября. Обветшавшую за долгие годы конструкцию пришлось полностью демонтировать и строить высотку заново. Экспертиза выдала положительное заключение за завершение строительства. Дом планируют сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года.
Справка «РГ»
По данным министерства строительства Омской области, всего с 2019 года решены проблемы 2 005 омских дольщиков. Достроены и исключены из ЕРПО 36 объектов. 509 граждан получили компенсации или жилье в других домах. В 2020—2023 годах региональная казана перечислила на эти цели более 705 миллионов рублей, в 2024-м — более 237 миллионов. Федеральный вклад в решение проблем омских дольщиков составил 4 миллиарда 347 миллионов рублей.