Крупного красноярского застройщика хочет обанкротить налоговая

Красноярского застройщика хотят через суд признать банкротом. Иск поступил в Арбитражный суд Красноярского края.
Межрайонная инспекция ФНС № 1 направила 19 ноября иск в краевой арбитраж в адрес компании ООО «Монолитхолдинг». Истец требует признать ответчика несостоятельным из-за неуплаты налогов.
Из материалов следует, что компания накопила задолженность в размере более 7 млн рублей.
Руководство компании назвало задолженность «технической ошибкой», заявив, что предпринимаются необходимые шаги для погашения долгов. Застройщик уверяет, что дольщикам не нужно беспокоиться. Сейчас компания возводит микрорайон «Юдинский» на 23 тысячи жителей в районе Ветлужанки, а задолженность обусловлена технической ошибкой, приводит слова представителей организации «Проспект Мира».
Ранее сообщалось о том, что имущество крупной красноярской пекарни арестовано из-за долгов перед работниками.