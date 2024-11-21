Крупного красноярского застройщика хочет обанкротить налоговая

Руководство компании назвало задолженность «технической ошибкой», заявив, что предпринимаются необходимые шаги для погашения долгов. Застройщик уверяет, что дольщикам не нужно беспокоиться. Сейчас компания возводит микрорайон «Юдинский» на 23 тысячи жителей в районе Ветлужанки, а задолженность обусловлена технической ошибкой, приводит слова представителей организации «Проспект Мира».