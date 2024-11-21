Новая дорога появится между Свердловской областью и ХМАО

Ранее ЕАН рассказывал, что в этом году не успевают сдать участок дороги Дюртюли — Ачит, который соединяет Пермскую область и Свердловскую. Это часть федеральной скоростной трассы М-12 «Восток», которая связывает между собой Москву, Казань и Екатеринбург. Причина — плохая погода. Длина участка строящейся дороги составляет 275 км. Первоначально планировалось сдать трассу до конца 2024 года. Однако магистраль будет сдана позже — до июля 2025 года.