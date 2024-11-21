Поликлинику в Феодосии отремонтируют за 63 миллиона рублей

На ремонт поликлиники на ул. Генерала Горбачева, 6 в Феодосии планируют потратить более 63 млн рублей. Соответствующее распоряжение, подписанное главой Республики Крым Сергеем Аксеновым, опубликовано на официальном сайте правительства региона.
В документе сообщается, что речь идет только о первом этапе строительных и монтажных работ. В качестве единственного исполнителя государственного контракта будет выбрано ООО «Строительно-монтажная компания “Крымдионис”. Стоимость контракта составит 63 638 143 рубля.