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Поликлинику в Феодосии отремонтируют за 63 миллиона рублей

На ремонт городской поликлиники в Феодосии потратят 63 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

На ремонт поликлиники на ул. Генерала Горбачева, 6 в Феодосии планируют потратить более 63 млн рублей. Соответствующее распоряжение, подписанное главой Республики Крым Сергеем Аксеновым, опубликовано на официальном сайте правительства региона.

В документе сообщается, что речь идет только о первом этапе строительных и монтажных работ. В качестве единственного исполнителя государственного контракта будет выбрано ООО «Строительно-монтажная компания “Крымдионис”. Стоимость контракта составит 63 638 143 рубля.

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