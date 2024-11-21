Сколько будет стоить газ в Казахстане

АСТАНА, 21 ноя — Sputnik. Каждые полгода Минэнерго Казахстана пересматривает (переутверждает) цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа (СНГ) на внутреннем рынке.
Обсудив предварительно с коллегами по Кабмину и игроками рынка, Минэнерго Казахстана решило сохранить оптовые цены на сжиженный нефтяной газ на прежнем уровне — 45 158 тенге за тонну. Соответствующий приказ министерства опубликован на ресурсе «Открытые НПА».
Таким образом, оптовые цены на сжиженный нефтяной газ переутверждены на 2025 год без изменений.
Отметим, что повышение цен на СНГ в зимний сезон всегда вызывало социальные потрясения. В январе 2022 года повышение цен на автогаз вызвало возмущение жителей Мангистауской области и длительную забастовку нефтяников.