В Волгограде выявили дефицит автомобилистов и машинистов

Сотрудники транспортной сферы входят в число самых востребованных специалистов в Волгоградской области. На подобные профессии приходится 13,5% от общего количества вакансий в регионе. Самую низкую конкуренцию зафиксировали среди водителей и машинистов, передает портал hh.ru.
В Волгоградской области стали чаще искать работников сферы транспорта и логистики. За год спрос на них вырос на 27%, а всего компании опубликовали 17 тысяч вакансий.
В среднем специалистам транспортной сферы в Волгоградской области предлагают зарплату в сумме 88,5 тыс. рублей — это на 49% больше, чем было в прошлом году.