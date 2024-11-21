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В Волгограде выявили дефицит автомобилистов и машинистов

Аналитики портала по поиску работы выяснили, как обстоят дела с занятостью в транспортной сфере.

Сотрудники транспортной сферы входят в число самых востребованных специалистов в Волгоградской области. На подобные профессии приходится 13,5% от общего количества вакансий в регионе. Самую низкую конкуренцию зафиксировали среди водителей и машинистов, передает портал hh.ru.

В Волгоградской области стали чаще искать работников сферы транспорта и логистики. За год спрос на них вырос на 27%, а всего компании опубликовали 17 тысяч вакансий.

В среднем специалистам транспортной сферы в Волгоградской области предлагают зарплату в сумме 88,5 тыс. рублей — это на 49% больше, чем было в прошлом году.

занятость