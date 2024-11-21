Почти миллиард: иск к совладельцам «Спортивки» во Владивостоке отклонён

Всё началось с того, что прокуратура заявила: торговые центры были построены незаконно, а их владельцы — Александр и Константин Ясины, а также Сергей Матвеев — за восемнадцать лет работы ТЦ, расположенных на Спортивном рынке во Владивостоке, заработали 1,6 миллиарда рублей, сдавая площади в аренду. Надзорное ведомство требовало взыскать хозяев торговых центров 966 926 911 рублей. Прокурор утверждал, что эти деньги предприниматели тратили на покупку движимого и недвижимого имущества, чтобы скрыть происхождение своих доходов.