Почти миллиард: иск к совладельцам «Спортивки» во Владивостоке отклонён

Приморский краевой суд отменил решение Первореченского районного суда, который ранее обязал совладельцев торговых центров «Союз» и «Гранд» выплатить почти миллиард рублей в доход государства. Это решение, вынесенное 23 июля 2024 года, было признано необоснованным. Теперь иск прокуратуры о взыскании денежных средств оставлен без удовлетворения. Об этом сообщили «Новости Владивостока» на VL.ru.
Всё началось с того, что прокуратура заявила: торговые центры были построены незаконно, а их владельцы — Александр и Константин Ясины, а также Сергей Матвеев — за восемнадцать лет работы ТЦ, расположенных на Спортивном рынке во Владивостоке, заработали 1,6 миллиарда рублей, сдавая площади в аренду. Надзорное ведомство требовало взыскать хозяев торговых центров 966 926 911 рублей. Прокурор утверждал, что эти деньги предприниматели тратили на покупку движимого и недвижимого имущества, чтобы скрыть происхождение своих доходов.
Адвокаты доказывали, что основания для взыскания отсутствуют. Они указывали, что уже проводились налоговые проверки, по результатам которых налоги были доначислены, а значит, повторное взыскание недопустимо. Также защита отметила, что обвинение не смогло точно определить размер ущерба, поскольку доходы приносили не только два ТЦ, но и другие торговые объекты, расположенные на этих участках.
Срок давности, как настаивала защита, тоже истёк. Однако прокуратура отсчитывала три года с момента признания ТЦ самостроями — это решение было вынесено лишь два года назад. На сегодняшний день торговые центры закрыты, их почти полностью разобрали.
Ещё одной спорной деталью стало включение в число ответчиков Константина Ясина. По словам защиты, он недолго был директором ООО «Буше» в 2016 году, но никогда не являлся совладельцем компании. Однако суд первой инстанции решил, что его причастность доказана.
Первореченский суд принял сторону обвинения и вынес решение всего за два заседания. Но защита с таким решением не согласилась и обжаловала решение.
На апелляции адвокаты обратили внимание, что суд первой инстанции не привёл чётких ссылок на законы, которые позволяли бы изымать абсолютно все доходы от аренды. Они также указали, что общая сумма доходов ООО «Буше» не совпадает с цифрами, указанными в иске, а расчёты прокуратуры назвали абсурдными.
В итоге краевой суд согласился с доводами защиты, отменив взыскание. Прокуратура уже заявила, что будет обжаловать это решение в кассации.
Сейчас Константин Ясин находится в розыске, а его отец Александр Ясин и Сергей Матвеев содержатся в СИЗО по обвинениям в создании преступного сообщества. Против Александра Ясина также выдвинуты обвинения в бандитизме, убийствах и уходе от налогов.