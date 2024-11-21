Сколько стоит новогоднее поздравление Деда Мороза в Ростове-на-Дону

По данным одного из сервисов для размещения объявлений, цены на Деда Мороза варьируются в зависимости от опыта работы сотрудников и пакета их услуг. Для сравнения: частники попросят 1 тысячу рублей за поздравление в течение 20−30 минут без Снегурочки. Цена выше (2 200 рублей) для выездных выступлений: Батайск, Аксай, Чалтырь и т. д. Максимальное количество гостей — 10.