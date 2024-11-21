Сколько стоит новогоднее поздравление Деда Мороза в Ростове-на-Дону

Услуги предлагают ивент-агентства и частники.
Близится празднование Нового 2025 года. Ростовчане начали бронировать рестораны, а также задумались над развлекательной частью вечера. Большим спросом пользуются услуги Деда Мороза и Снегурочки.
По данным одного из сервисов для размещения объявлений, цены на Деда Мороза варьируются в зависимости от опыта работы сотрудников и пакета их услуг. Для сравнения: частники попросят 1 тысячу рублей за поздравление в течение 20−30 минут без Снегурочки. Цена выше (2 200 рублей) для выездных выступлений: Батайск, Аксай, Чалтырь
За стоимость в 5−6 тысяч рублей предлагается корпоративная программа. Она включает: музыкальное сопровождение, конкурсы и игры, хороводы, розыгрыши, вручение подарка и фотосессию.
Самым дорогим празднованием станет утренник. Его цена варьируется от 20 тысяч рублей и выше. Для зрителей в течение 2,5 часов в образе Деда Мороза, Снегурочки и других персонажей выступят профессиональные актеры. Допустимое количество гостей — более 300. За 50 тысяч рублей корпоратив пройдет пять часов. Можно также пригласить дополнительных сказочных персонажей.
За ограниченный бюджет можно заказать видео-поздравление «сказачного» персонажа. На это придется потратить от 300 рублей. Различные сайты уже начали предлагать свои услуги для таких поздравлений.
Можно также поздравить своего ребенка или родственника самостоятельно. Достаточно зайти на один из популярных маркетплейсов и заказать костюм Деда Мороза и снегурочки.