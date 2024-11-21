Центробанк объяснил высокие цены на бензин в Ростовской области

Центробанк назвал причину, по которой растут цены на бензин как в донском регионе, так и по стране в целом.
По данным специалистов, в сентябре 2024 года по сравнению с ценами на непродовольственные товары на начало осени 2023 года, прирост стоимости составлял 4,73%. В октябре 2024 года эта разница увеличилась до 5,03% (по сравнению с октябрем 2023 года). В том числе подорожал и бензин.
Эксперты объясняют рост тем, что в 2023 году цена на топливо уменьшалась.
"Бензин заметно подешевел из-за вступивших в силу ограничений на его экспорт и возврата полных параметров демпфера (амортизатора), — отметили в Центробанке.
Поэтому на фоне резкого снижения цены год назад, теперь рост стоимости особенно заметен.