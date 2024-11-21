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Центробанк объяснил высокие цены на бензин в Ростовской области

По мнению экспертов, стоимость топлива уменьшалась.

Центробанк назвал причину, по которой растут цены на бензин как в донском регионе, так и по стране в целом.

По данным специалистов, в сентябре 2024 года по сравнению с ценами на непродовольственные товары на начало осени 2023 года, прирост стоимости составлял 4,73%. В октябре 2024 года эта разница увеличилась до 5,03% (по сравнению с октябрем 2023 года). В том числе подорожал и бензин.

Эксперты объясняют рост тем, что в 2023 году цена на топливо уменьшалась.

"Бензин заметно подешевел из-за вступивших в силу ограничений на его экспорт и возврата полных параметров демпфера (амортизатора), — отметили в Центробанке.

Поэтому на фоне резкого снижения цены год назад, теперь рост стоимости особенно заметен.

топливо