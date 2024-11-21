Центробанк объяснил высокие цены на бензин в Ростовской области

По данным специалистов, в сентябре 2024 года по сравнению с ценами на непродовольственные товары на начало осени 2023 года, прирост стоимости составлял 4,73%. В октябре 2024 года эта разница увеличилась до 5,03% (по сравнению с октябрем 2023 года). В том числе подорожал и бензин.